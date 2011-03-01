Украинские нефтегазовые акции в Лондоне показали несущественную коррекцию - эксперты

Нефтегазовые компании, владеющие активами в Украине, вчера на Лондонской фондовой бирже продемонстрировали несущественную коррекцию.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник просели котировки Cadogan Petroleum (-0,95%) и Regal Petroleum (-0,33%). На мизерную величину снизилась стоимость акций JKX Oil & Gas (-0,07%). Вновь взлетели бумаги Ferrexpo (+2,47%). В то же время, «Мироновский хлебопродукт» (+0,92%) подрос умеренно.

Как отмечают аналитики, на Варшаской фондовой бирже в центре внимания вчера оказался «Кернел» (+4,61%). При этом «Агротон» (+0,54%) и «Астарта» (+0,16%) показали скромные результаты.