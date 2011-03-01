"Нефтяное" давление на фондовые рынки сильно ослабло - эксперт

Давление на фондовые рынки опасений относительно дорогой нефти сильно ослабло.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что появились сообщения о том, что Саудовская Аравия наращивает объемы производства, а в Ливии все еще погружаются танкеры. Кувейт объявил, что у него также есть возможности нарастить добычу нефти. Мир заговорил о сценарии вторжения стран НАТО в Ливийскую Джамахирию, что обеспечит контроль ведущих стран развитого мира над нефтегазовой инфраструктурой этой страны. Это дало «быкам» возможность прикупить подешевевшие акции.

Аналитик сообщил, что в понедельник, 28 февраля, американский фондовый рынок продолжил рост. S&P 500 вырос на 0,6%, достигнув отметки в 1 327 пунктов. DJIA показал рост 0,8%, достигнув уровня 12 226 пунктов. Таким образом, по итогам февраля S&P 500 вырос на 3,2%, а DJIA - на 2,8%.

Подробнее читайте в публикации «Фондовый рынок: «медведи» победили, «быки» - отыгрались»