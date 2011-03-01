Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи - снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 марта, повысился на 0,68% – до 1 131,94 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 271 млн. 302 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 1,05% – до 2859,79 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 435 млн. 637 тыс. грн., из них на срочном рынке – 185 млн. 487 тыс. грн.