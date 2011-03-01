Почти все ликвидные акции Украинской биржи сегодня падали - эксперт

Почти все ликвидные акции Украинской биржи падали в ходе сегодняшних торгов.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, Украинская биржа во вторник, 1 марта, открылась сильным ростом на фоне позитивной внешней среды. Однако мировые площадки вскоре развернули вектор движения, и украинский фондовый рынок последовал устойчивому нисходящему тренду.

И.ЗВЯГИНЦЕВА отметила, что «Захидэнерго» и Авдеевский коксохимический завод показали наихудшие результаты за день, потеряв 2,9% и 2,6% соответственно. При этом акции «Богдан Моторс» - одна из лучших инвестиционных идей на 2011 год - зафиксировали рост на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 марта, повысился на 0,68% – до 1 131,94 пункта. Общий объем торгов составил 271 млн. 302 тыс. грн.

В то же время, индекс Украинской биржи снизился на 1,05% – до 2859,79 пункта. Общий объем торгов составил 435 млн. 637 тыс. грн., из них на срочном рынке – 185 млн. 487 тыс. грн.

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