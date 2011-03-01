Высший хозсуд подтвердил право собственности киевлян на «Киевводоканал» и «Киевгаз»

Сегодня Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности территориальной общины Киева на блокирующие пакеты акций ОАО «Киевводоканал» (25,46 %) и ОАО «Киевгаз» (28,46%).

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, суд кассационной инстанции оставил в силе решения судов первого и апелляционного звеньев, которые также признали незаконной попытку приватизации коммунальных пакетов акций.

Договоры купли-продажи, заключенные в марте 2010 года между предыдущим руководством Главного управления коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион», Высший хозяйственный суд признал недействительными. Таким образом, право собственности киевлян на акции коммунальных компаний подтверждено решением суда высшей инстанции по рассмотрению хозяйственных споров.

«Мы выполнили обещание вернуть «Киевводоканал» и «Киевгаз» в собственность города. Теперь у нас есть возможность развивать эти предприятия в интересах общества города», – отметил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

Напомним, сейчас территориальная община Киева прямо и опосредствовано контролирует более 92% акций «Киевводоканала» и 88% акций «Киевгаза». Кроме блокирующих пакетов, право собственности на которые подтвердил Высший хозяйственный суд Украины, еще 67% акций ОАО «Киевводоканал» и 60% акций ОАО «Киевгаз» в 2006 году были переданы в «Киевэнергохолдинг». В уставном фонде холдинга городу принадлежит 61%.