Торги на биржах Европы и США завершились в минусе на фоне ближневосточных проблем - эксперты

Торговая сессия на фондовых биржах в Европе и США во вторник, 1 марта, завершились в минусе на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и опасений роста цен на нефть.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, по словам аналитиков, статистика по США во вторник была позитивной. Так, индекс производственной активности в феврале 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,6 пункта и составил 61,4 пункта, что превзошло ожидания аналитиков.

Аналитики также отмечают, что украинские фондовые рынки во вторник закрылись со смешанной динамикой. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (34,6 млн. грн.). Все компании индексной корзины по результатам торгов оказались в красной зоне. Лидерами снижения выступили Стахановский вагоностроительный завод (-4,24%), «Захидэнерго» (-2,9%), Авдеевский КХЗ (-2,65%) и «Азовсталь» (-2,51%).

По информации аналитиков, сегодня публикуется индекс цен производителей за январь по еврозоне. В США выйдут индикатор занятости ADR за февраль, данные по запасам нефти за неделю по данным ЕIA и «Бежевая книга».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 марта, повысился на 0,68% – до 1131,94 пункта. Общий объем торгов составил 271 млн. 302 тыс. грн.

В то же время, индекс Украинской биржи снизился на 1,05% – до 2859,79 пункта. Общий объем торгов составил 435 млн. 637 тыс. грн., из них на срочном рынке – 185 млн. 487 тыс. грн.