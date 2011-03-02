"Кредит-Рейтинг" опровергает информацию о возможном лишении агентства статуса уполномоченного

В "Кредит-Рейтинге" опровергают информацию о возможном лишении агентства статуса уполномоченного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Кредит-Рейтинга".

Согласно сообщению, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) по результатам проверки наличия связи агентства «Кредит-Рейтинг» с участниками рынка финансовых услуг и соблюдения требований о публикации информации о рейтингах целевых облигаций в прессе применила санкция в виде предупреждения.

Таким образом, по информации пресс-службы, "распространенная ранее в СМИ информация о возможном лишении агентства статуса уполномоченного является не имеющим оснований домыслом и не соответствует действительности".

По информации "Кредит-Рейтинга", в результате проверки ГКЦБФР выявила недостаточное нормативное обеспечение требований по отсутствию связи рейтинговых агентств с участниками рынка финансовых услуг. "Понятие «связанное лицо» четко не определено законодательством о деятельности рейтинговых агентств, имея при этом различную трактовку в других отраслях законодательства. Кроме того, согласно Закону «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», участниками рынков финансовых услуг являются также потребители таких услуг, то есть, например, все юридические и физические лица, использующие банковские счета", – отметили в агентстве.

Таким образом, по мнению "Кредит-Рейтинга", выполнение требований относительно отсутствия связи рейтингового агентства с участниками рынка финансовых услуг на сегодня не является возможным ни для одного рейтингового агентства. В этой связи агентство «Кредит-Рейтинг» предложило ГКЦБФР внести соответствующие изменения в нормативную базу для четкого урегулирования этого вопроса.

Ранее Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС) заявила в прессе о том, что на рассмотрение ГКЦБФР поступили выводы специальной внутренней комиссии, проводившей в январе-феврале 2011 года расследование фактов нарушений в деятельности рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг». "Опубликованная в прессе информация позволяет сделать выводы, что специальная комиссия нашла значительные нарушения в деятельности «Кредит-Рейтинга»", – отметили в ассоциации. В частности, по информации УПАЗИКС, в составе владельцев "Кредит-Рейтинга" были выявлены компании, "которые являются связанными лицами с профессиональными участниками рынка финансовых услуг, что уже само по себе является прямым нарушением норм положения о конкурсе по определению уполномоченного рейтингового агентства". Также, по информации УПАЗИКС, комиссией были установлены нарушения в части отсутствия публикаций рейтинговых оценок целевых облигаций в местной прессе.

Справка УНИАН. Агентство «Кредит-Рейтинг» с 2004 года имеет статус уполномоченного ГКЦБФР агентства. С начала деятельности агентство присвоило свыше 1100 кредитных рейтингов, в том числе более 800 кредитных рейтингов облигаций.