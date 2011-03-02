Группа «ЭСТА» завершила приобретение киевского ЦУМа

Группа «ЭСТА» завершила процесс концентрации активов ООО «ТД «Киевский ЦУМ» и ООО «М-Сервис» в ООО «Столичный ЦУМ» – компанию, созданную для управления и развития данного проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы компании «ЭСТА Холдинг».

Согласно сообщению, в данный момент продолжается разработка концепции реконструкции ЦУМа.

«Мы начали активную работу по разработке концепции еще до завершения сделки. Для этого мы привлекли специалистов с многолетним опытом управления подобными проектами», – отметил инвестиционный директор компании «ЭСТА Холдинг», управляющей компании Группы «ЭСТА» Максим ГРОМАДЦОВ.

По его словам, компания планирует представить концепцию обновления универмага в течение нескольких месяцев.

Как сообщал УНИАН, сделка по приобретению группой «ЭСТА» (холдинг недвижимости группы «СКМ») целостного имущественного комплекса киевского ЦУМа будет завершена в конце февраля – начале марта 2011 года.

В декабре 2010 года компания «Столичный ЦУМ», входящая в группу «ЭСТА», получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию целостного имущественного комплекса Центрального универмага (Киев).

Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) планирует сконцентрировать 100% акций киевского ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), «Киев» (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

Центральный универмаг (Киев) был открыт в 1938 году. Здание общей площадью более 21,5 тыс. кв. м расположено на пересечении ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого.