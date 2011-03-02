Минфин снял ограничение на число первичных дилеров ОВГЗ

Число первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может превышать 16.

Соответствующие изменения в порядок отбора первичных и функционирования первичных дилеров, которым устанавливалось максимальное количество первичных дилеров, внесло Министерство финансов своим приказом №47 от 31 января, который зарегистрирован в Минюсте 16 февраля и обнародован сегодня.

Документом предусмотрено, что министр финансов может принять решение о расширении числа первичных дилеров и проведении конкурса по их отбору, который должен быть объявлен минимум за месяц до проведения.

Помимо этого, при определении победителей конкурса теперь будут учитываться объемы покупки ОВГЗ не только на первичном рынке, но и на вторичном.

Как сообщал УНИАН, первичные аукционы с участием исключительно первичных дилеров проходят с 23 февраля 2010 года.

На сегодня статус первичного дилера по ОВГЗ имеют "ИНГ Банк Украина", "Ощадбанк", "УкрСиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", «Родовид Банк», "ОТП Банк", "УниКредит Банк", "Эрсте Банк", "Банк Киев", "Киевская Русь", "Креди Агриколь", "Укрэксимбанк", "Ситибанк" и "Дочерний банк Сбербанка России".