Украинский фондовый рынок сегодня ощутимо снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 марта, снизился на 2,53% – до 1 103,32 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 390 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,54% – до 2815,86 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 333 млн. 353 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 222 тыс. грн.