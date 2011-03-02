Украинский фондовый рынок сегодня ощутимо снизился
19:25, 02 марта 2011Фондовый рынок
0
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 марта, снизился на 2,53% – до 1 103,32 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 390 млн. 637 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,54% – до 2815,86 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 333 млн. 353 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 222 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter