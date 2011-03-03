Украинские инвесторы ожидают дальнейших сигналов с мировых бирж - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 2 марта, проходили в боковом тренде на скудном новостном фоне и ожиданиях дальнейших сигналов с мировых площадок.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, к открытию украинского фондового рынка в среду сложился негативный внешний фон. Российские и европейские площадки начали день снижением индикаторов, фьючерсы на американские индексы утром торговались на отрицательной территории. Продажи на внешних биржах были обусловлены снижением аппетита инвесторов к высокорисковым активам на фоне опасений эскалации политического конфликта в странах Ближнего Востока.

Как сообщила аналитик, отыграв внешний негатив, индекс Украинской биржи консолидировался в узком боковом тренде. С одной стороны, значительное давление на украинский рынок акций оказывали «красные значения» европейских индикаторов. С другой стороны, цены на нефть стабилизировались после стремительного роста накануне, а фьючерсы на американские индексы постепенно вышли в плюс, что удерживало участников отечественных торгов от более активных распродаж.

Я.ЛАВРИК отметила, что после обеда была опубликована статистика по американскому рынку труда: согласно данным компании ADP, занятость вне сельского хозяйства в США в феврале увеличилась на 217 тыс. против прогноза 180 тыс. и против повышения на 36 тыс. в январе. Однако инвесторы без особого энтузиазма восприняли эту статистику, так как приоритеты сейчас расставлены в пользу ситуации на рынке энергоносителей.

По мнению аналитика, «разнонаправленное движение индексов на открытии американских рынков так и не внесло ясность в отношении дальнейшего движения, однако смогло удержать отечественный рынок от дальнейшего падения».

По словам Я.ЛАВРИК, аутсайдерами торгов на Украинской бирже в среду стали акции металлургических компаний, которые имеют высокую чувствительность к обшей динамике рынка. Так, по итогам торгов акции Азовстали упали на 2,86%, Алчевского МК - на 3,05%, ММК им. Ильича – на 2,57%, Енакиевского МЗ – на 2,08%. На фоне фиксации прибыли значительное снижение продемонстрировали бумаги Авдеевского КХЗ (-1,55%) и Ясиновского КХЗ (-2,59%). Акции шахты «Красноармейская – Западная №1» упали на 3,55% после того, как стало известно, что Госгорпромнадзор запретил работы на предприятии в связи со взрывом.

В то же время, отметила аналитик, вразрез общей динамике в зеленой зоне закрылись акции одного из первых кандидатов на приватизацию «Захидэнерго», которые по итогам сессии выросли 1,23%. Как стало известно накануне, Кабмин исключил 20 облэнерго и 4 энергогенерирующие компании из перечня стратегических предприятий, что является реальным шагом к продажи государственных пакетов акций предприятий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 марта, упал на 2,53% – до 1 103,32 пункта. Общий объем торгов составил 390 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,54% – до 2815,86 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 353 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 222 тыс. грн.