Украинские фондовые индексы продолжили снижение из-за внешних факторов - эксперты

Украинские фондовые индексы в среду, 2 марта, продолжили снижение под давлением внешних факторов.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные площадки в среду закрылись снижением. Лучше рынка смогли завершить торги бумаги «Захидэнерго» (+1,23%). Практически все акции индексной корзины торговались вчера на значительных объемах. Лидерами стали «Мотор Сич» (36,9 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (20,2 млн. грн.). Наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Алчевского меткомбината (-3,05%), «Азовстали» (-2,86%) и «Стирола» (2,59%).

По словам аналитиков, европейские индексы в среду находились в красной зоне весь день, с попытками восстановиться ближе к завершению торговой сессии. Отчет ADP о росте новых рабочих мест в частном секторе экономики США помог американским индексам открыться в зеленой зоне, несмотря на пребывание фьючерсов в минусе. Тем не менее, инвесторы осторожны в свете конфликта в Ливии и роста цен на нефть. Несмотря на попытки Бена БЕРНАНКЕ успокоить рынок, торговцы продолжают опасаться инфляционного давления в США и еврозоне из-за резкого роста цен на сырье.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 марта, упал на 2,53% – до 1 103,32 пункта. Общий объем торгов составил 390 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,54% – до 2815,86 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 353 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 222 тыс. грн.