Эксперты: украинские фондовые рынки в среду снова были во власти продавцов

Украинские фондовые рынки в среду, 2 марта, снова пребывали во власти продавцов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, на Украинской бирже в среду самые слабые результаты показали компании горно-металлургического сектора, и большинство из них потеряли более двух процентных пунктов. Aлчевский меткомбинат упал на 3,05%, «Азовсталь» - на 2,86%, Eнакиевский метзавод - 2,08%, Ясиновский КХЗ - 2,05%, Aвдеевский КХЗ - 1,55%. Существенное снижение стоимости акций также продемонстрировали «Мотор Сич» (-1,91%), «Укрнафта» (-1,47%) и представители банковского сектора. Укрсоцбанк упал на 1,43%, «Райффайзен банк Аваль» - на 0,54%.

Аналтики отмечают, что незначительно снизились в среду котировки «Укртелекома» (-0,15%). Среди энергогенерирующих компаний курс акций «Центрэнерго» (-1,4%) снизился наравне с другими голубыми фишками, однако бумаги «Захидэнерго» (+1,23%) подорожали вопреки рынку.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 2 марта, упал на 2,53% – до 1 103,32 пункта. Общий объем торгов составил 390 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,54% – до 2815,86 пункта. Общий объем торгов составил 333 млн. 353 тыс. грн., из них на срочном рынке – 121 млн. 222 тыс. грн.