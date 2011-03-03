Акции Cadogan Petroleum вчера на Лондонской фондовой бирже укрепились - эксперты

Акции Cadogan Petroleum по итогам вчерашних торгов на Лондонской фондовой бирже укрепились.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже выросли 1,83%, тогда как бумаги Regal Petroleum (-1,3%) и JKX Oil & Gas (-0,19%) продемонстрировали падение котировок. Также снизилась стоимость бумаг Ferrexpo (-1,18%) и MHP (-0,53%).

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в среду только «Астарте» (+0,43%) удалось закрыться на позитивной территории. В то же время, нисходящая динамика наблюдалось по акциям «Кернела» (-0,12%) и «Агротона» (-2,04%).