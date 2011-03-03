Данные по рынку труда поддержали американский рынок акций в среду - эксперт

Данные с рынка труда, опубликованные компанией ADP, оказали поддержку американскому рынку акций в среду, 2 марта.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, в среду на американском рынке наблюдался боковой тренд с повышенной волатильностью. Индекс DJIA вырос на 0,1% до 12 067 пунктов. S&P 500 вырос на 0,2% до 1 308 пунктов.

Как отметила аналитик, согласно данным компании ADP, количество рабочих мест в частном секторе в феврале выросло на 217 тыс. При этом консенсус-ожидания рынка предполагали рост на 180 тыс.

В то же время, сообщила И.ЗВЯГИНЦЕВА, на европейских рынках в среду продолжалось падение. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7% до 283 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 0,4% до 5 915 пунктов, немецкий DAX - на 0,6% до 7 181 пункта. В частности, инвесторы активно продавали акции автомобильных компаний. Бумаги BMW AG и Daimler AG упали на 2% каждая, а акции Volkswagen AG - на 1,5%. Французский CAC 40 потерял 0,8% и закрылся на отметке 4 034 пунктов. Наибольшее падение на этом рынке зафиксировали ценные бумаги Carrefour SA, подешевевшие на 3,9%.