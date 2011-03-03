Concorde Capital выступит корпоративным брокером «Укрнафты»

Инвестиционная компания Concorde Capital подписала договор с нефтедобывающей компанией «Укрнафта», по условиям которого выступит ее корпоративным брокером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционной компании.

Согласно договору, Concorde Capital будет предоставлять следующие услуги для компании «Укрнафта»:

- проводить для существующих и потенциальных инвесторов индивидуальные или групповые презентации и телефонные конференции (non-deal road shows);

- распространять информацию об эмитенте любыми доступными и не запрещенными законодательством Украины способами;

- предоставлять эмитенту информацию относительно оценок его инвестиционной привлекательности на рынке;

- по собственному усмотрению осуществлять контакты с институционными инвесторами относительно компании-клиента;

- обеспечивать соблюдение компанией «Укрнафта» правил листинга;

- информировать эмитента о мнениях инвесторов, акционеров и участников фондового рынка относительно его акции и пр.

«Укрнафта» четко определилась со своей моделью развития – построение прозрачной и понятной для инвестора компании. Для этого будет проводиться серьезная работа по усовершенствованию корпоративного управления и развитию отношений с акционерами, инвесторами компании", - отметил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Андрей ГЕРУС.

Справка УНИАН. Concorde Capital – украинская инвестиционная компания, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами.

С 2004 года Concorde Capital привлек более 1 млрд. долл. для ведущих украинских компаний металлургического, автомобильного, химического, нефтяного, газового, агропромышленного, строительного, фармацевтического секторов.

ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».