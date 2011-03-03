Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 марта, повысился на 0,94% – до 1 113,69 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 209 млн. 247 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 0,66% – до 2834,39 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 339 млн. 910 тыс. грн., из них на срочном рынке – 96 млн. 601 тыс. грн.