Индекс Украинской биржи в четверг смог вернуться на траекторию роста - эксперт

Индекс Украинской биржи в четверг, 3 марта, смог вернуться на траекторию роста.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, начало торгов на Украинской бирже в четверг было очень волатильным. Индекс Украинской биржи открылся значительным ростом, однако сразу же перешел в сильное падение. Но в течение торгового дня он все же смог вырасти.

Аналитик отметила, что самой быстрорастущей акцией среди ликвидных ценных бумаг стала «Центрэнерго», подорожавшая на 2%. При этом «Укрнафта» была одной из немногих падающих ликвидных бумаг. Компания потеряла в цене 0,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 марта, повысился на 0,94% – до 1 113,69 пункта. Общий объем торгов составил 209 млн. 247 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,66% – до 2834,39 пункта. Общий объем торгов составил 339 млн. 910 тыс. грн., из них на срочном рынке – 96 млн. 601 тыс. грн.