Суд подтвердил право собственности Киева на 80% акций «Киевгорстроя»

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций акционерной холдинговой компании «Киевгорстрой».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение ВХСУ вынес 2 марта.

«Лица, пытавшиеся присвоить этот актив, сообщают средствам массовой информации о своих намерениях продолжать судебные процессы относительно акций «Киевгорстроя», которые принадлежат городу, но мы относимся к этому спокойно. И правда, и закон на нашей стороне», – заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ.

Он напомнил, что 24 февраля этот же суд признал легитимность общего собрания акционеров, которое состоялось 5 октября 2010 года с участием представителей Главного управления коммунальной собственности КГГА, и принятых на них решений.

«Очень важно, что сейчас это предприятие работает, новое руководство приводит его в порядок, оно демонстрирует способность выполнять большие серьезные задачи. Такие, как, например, завершение реконструкции НСК «Олимпийский» к дню Независимости Украины», – заметил А.ПУЗАНОВ.

В пресс-службе КГГА напомнили, что летом 2010 года стало известно о попытке продажи в 2009 году пакета акций АХК «Киевгорстрой» в размере 80% за 114 млн. грн. компании ООО «Новый регион». Генеральная прокуратура обжаловала это правовое действие в суде. 29 октября 2010 года Хозяйственный суд Киева признал право собственности территориальной общины города на 80% акций, а 18 января 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году ХК «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию 210,5 тысяч квадратных метров жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).