Торги акциями прошли с повышением на фоне позитивной статистики из США – эксперты

Торги на зарубежных фондовых площадках в четверг, 3 марта, проходили с повышением ведущих индексов на фоне позитивной статистики из США.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США упало с 392 тыс. до 368 тыс., тогда как эксперты прогнозировали повышение до 398 тыс. Кроме этого индекс деловой активности в секторе услуг США в феврале вырос на 0,3 процентного пункта – до 59,7% с 59,4%.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в четверг также закрылись ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (33,2 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по акциям «Центрэнерго» (+2%), «Захидэнерго» (+1,63%) и Ясиновский КХЗ (+1,47%). Хуже рынка выглядели бумаги «Укрнафты» (-0,46%).

По информации аналитиков, сегодня в США выйдут данные по уровню безработицы за февраль, а также по заказам обрабатывающей промышленности за январь.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 марта, повысился на 0,94% – до 1 113,69 пункта. Общий объем торгов составил 209 млн. 247 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,66% – до 2834,39 пункта. Общий объем торгов составил 339 млн. 910 тыс. грн., из них на срочном рынке – 96 млн. 601 тыс. грн.