Рост крупнейшей экономики мира получил весомое подтверждение - эксперт

Рост крупнейшей экономики мира (американской) получил дополнительное и весомое подтверждение.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, американский фондовый рынок в четверг, 3 марта, существенно вырос благодаря публикации хороших макроэкономических данных и небольшому снижению цен на нефть. Данные по рынку труда США обеспечили сильный рост индексов с открытия. Количество первичных заявок на пособие по безработицу за неделю снизилось на 20 тыс. до 368 тыс., что является минимальным значением за последние два с половиной года. При этом консенсус-прогноз рынка предполагал рост числа заявок на 10 тыс. Индекс производственной активности в сфере услуг США (ISM) вырос в феврале до 59,7% по сравнению с 54,9% в январе. Последнее значение индекса является максимумом с августа 2005 года.

Как отметила аналитик, индекс S&P 500 в четверг увеличился на 1,7%, поднявшись на уровень 1 331 пункт. Индекс DJIA вырос на 1,6% до 12 258 пунктов, показав лучший результат за день с 1 декабря. В частности, акции Intel и IBM показали самые высокие результаты среди ценных бумаг, входящих в состав индекса DJIA.

И.ЗВЯГИНЦЕВА сообщила, что на европейском рынке в четверг рост был более скромным. Индекс DJ Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 284 пунктов. FTSE 100 увеличился на 1,5%, остановившись на отметке 6 005 пунктов. Французский CAC 40 вырос на 0,7% до 4 061 пункта, DAX - на 0,6% до 7 226 пунктов.