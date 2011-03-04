Украинская биржа в апреле запустит торговлю опционами на фьючерсы своего индекса

«Украинская биржа» в апреле планирует запустить торговлю опционами на фьючерсы на свой индекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления «Украинской биржи» Олег ТКАЧЕНКО.

«Я думаю, что уже в апреле состоится полноценный старт торгов опционом на фьючерс на индекс «Украинской биржи», - отметил он.

По его словам, перед полноценным запуском опциона биржей будут проведены учебные торги этим новым для рынка инструментом.

О.ТКАЧЕНКО также отметил, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже утвердила спецификацию и изменения к правилам торговли «Украинской биржи» относительно запуска опциона на фьючерс на индекс «Украинской биржи».

Председатель правления «Украинской биржи» также сообщил о планах биржи по запуску фьючерса на цену золота. «Комиссия, в принципе, уже ознакомилась с данной спецификацией, сейчас она находится на утверждении Национальным банком Украины», - отметил О.ТКАЧЕНКО. «Я убежден, что достаточно быстро мы дадим новость, как только это состоится, относительно этого инструмента», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Украинская биржа» в 2010 г. запустила первый инструмент на срочном рынке - фьючерсный контракт на Индекс украинских акций (индекс UX). Стоимость одного пункта индекса UX равняется 1 грн.

Опцион - договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец получает право совершить покупку или продажу актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени.