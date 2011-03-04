Украинские фондовые рынки вернулись на позитивную территорию - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 3 марта, вернулись на позитивную территорию.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидирующую позицию на Украинской бирже по итогам торгов четверга заняли генкомпании. «Центрэнерго» прибавила 2,00%, «Захидэнерго» - 1,63%. Также существенно повысились котировки «Мотор Сичи» (+1,49%).

Аналитики отмечают, что бумаги горно-металлургического сектора в четверг частично отыграли потери прошлой торговой сессии. Ясиновский КХЗ вырос на 1,47%, Eнакиевский метзавод – на 1,41%, «Азовсталь» - 1,18%, Aлчевский меткомбинат – на 0,91%, Aвдеевский КХЗ – на 0,30%.

По словам аналитиков, на позитивной территории в четверг завершились торги акциями банковского сектора. «Укрсоцбанк» прибавил 1,14%, «Райффайзен банк Аваль» - 0,50%. Акции «Укртелекома» (+0,09%) незначительно подорожали, в то время как котировки «Укрнафты» (-0,46%) снизились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 3 марта, повысился на 0,94% – до 1 113,69 пункта. Общий объем торгов составил 209 млн. 247 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" вырос на 0,66% – до 2834,39 пункта. Общий объем торгов составил 339 млн. 910 тыс. грн., из них на срочном рынке – 96 млн. 601 тыс. грн.