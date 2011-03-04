Акции украинских нефтегазовых компаний показали в Лондоне отличные результаты - эксперты

Нефтегазовые компании, владеющие активами в Украине, вчера на Лондонской фондовой бирже продемонстрировали отличные результаты.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, Cadogan Petroleum (+2,99%) и Regal Petroleum (+2,63%) на Лондонской фондовой бирже в четверг взяли высокий темп роста. Также существенно повысились котировки JKX Oil & Gas (+1,72%). Впечатляюще подорожали акции «Мироновского хлебопродукта» (+2,43%), тогда как бумаги Ferrexpo (+0,5%) укрепились незначительно.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в четверг позитивную динамику вновь продемонстрировала «Астарта» (+1,01%). При этом «Кернелу» (-0,12%) и «Агротону» (-0,11%) не удалось выбраться из красной зоны.