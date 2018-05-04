Инвесторы внимательно изучают политическую карту мира

Волнения на Ближнем Востоке продолжили определять настроения игроков фондовых рынков в начале марта. В центре внимания инвесторов, внимательно следящих за событиями в регионе, находится прежде всего Ливия, волнения в которой приняли наиболее трагический оборот. Отчаянное сопротивление режима Каддафи, не остановившегося ради сохранения своей власти перед многочисленными жертвами, до предела усложнили обстановку в стране.

Для экономики Запада главным последствием данной ситуации стала угроза прекращения поставок нефти из Ливии. На что, естественно, чутко отреагировали фондовые рынки. Биржи демонстрируют с начала марта чрезвычайную волатильность. Мировые фондовые индексы то ощутимо падают на общем негативном фоне событий в Ливии, то растут, получив любые относительно позитивные сигналы.

Март начался с глобального снижения на рынках ценных бумаг. Как сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН, торговая сессия на фондовых биржах в Европе и США 1 марта завершилась в минусе на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и опасений роста цен на нефть. При этом украинские рынки в этот день закрылись со смешанной динамикой. В частности, все компании индексной корзины Украинской биржи по результатам торгов оказались в красной зоне. Лидерами снижения оказались Стахановский вагоностроительный завод (-4,24%), «Захидэнерго» (-2,9%), Авдеевский КХЗ (-2,65%) и «Азовсталь» (-2,51%).

Индекс ПФТС по итогам торговой сессии 1 марта вырос на 0,68% – до 1131,94 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 1,05% – до 2859,79 пункта.

Как видим, в первый день марта отечественные площадки смогли удержаться от снижения (так как индекс ПФТС все же вырос), несмотря на падение мировых бирж. На следующий день получилось все наоборот. Украинские рынки «наверстали упущенное», показав значительный обвал, а глобальные площадки закрылись разнонаправленно.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яны Лаврик, торги на Украинской бирже 2 марта проходили в боковом тренде на скудном новостном фоне и ожиданиях дальнейших сигналов с мировых площадок. К открытию украинского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Российские и европейские площадки начали день снижением индикаторов, фьючерсы на американские индексы утром торговались на отрицательной территории. Продажи на внешних биржах были обусловлены снижением аппетита инвесторов к высокорисковым активам на фоне опасений эскалации политического конфликта в странах Ближнего Востока. Отыграв внешний негатив, индекс Украинской биржи консолидировался в узком боковом тренде. С одной стороны, значительное давление на украинский рынок акций оказывали «красные значения» европейских индикаторов, с другой – цены на нефть стабилизировались после стремительного роста накануне, а фьючерсы на американские индексы постепенно вышли в плюс, что удерживало участников отечественных торгов от более активных распродаж.

Я.Лаврик сообщила, что после обеда 2 марта была опубликована статистика по американскому рынку труда: согласно данным компании ADP, занятость вне сельского хозяйства в США в феврале увеличилась на 217 тыс. против прогноза 180 тыс. и против повышения на 36 тыс. в январе. Однако инвесторы без особого энтузиазма восприняли эту статистику, так как приоритеты сейчас расставлены в пользу ситуации на рынке энергоносителей. По мнению аналитика, «разнонаправленное движение индексов на открытии американских рынков так и не внесло ясность в отношении дальнейшего движения, однако смогло удержать отечественный рынок от дальнейшего падения». Аутсайдерами торгов на Украинской бирже стали акции металлургических компаний, которые имеют высокую чувствительность к общей динамике рынка. Общей динамике в зеленой зоне закрылись акции одного из первых кандидатов на приватизацию - «Захидэнерго», которые по итогам сессии выросли 1,23%. Как стало известно накануне, Кабмин исключил 20 облэнерго и 4 энергогенерирующие компании из перечня стратегических предприятий, что является реальным шагом к продаже государственных пакетов акций предприятий.

Индекс ПФТС по итогам торгов 2 марта упал на 2,53% – до 1 103,32 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 1,54% – до 2815,86 пункта.

В свою очередь, аналитик компании Astrum Investment Management Инна Звягинцева считает, что данные с рынка труда, опубликованные компанией ADP, оказали 2 марта поддержку американскому рынку акций. В этот день на американском рынке наблюдался боковой тренд с повышенной волатильностью. Индекс DJIA вырос на 0,1% - до 12 067 пунктов. S&P 500 вырос на 0,2% - до 1 308 пунктов. В то же время, на европейских рынках продолжалось падение. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7% - до 283 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 0,4% - до 5 915 пунктов, немецкий DAX - на 0,6% - до 7 181 пункта. В частности, инвесторы активно продавали акции автомобильных компаний.

Мировые, а вслед за ними и украинские рынки ценных бумаг 3 марта снова избрали позитивный тренд, чему немало способствовали данные по экономике США.

Как подчеркивают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские фондовые рынки в этот день вернулись на позитивную территорию. Лидирующую позицию на Украинской бирже заняли генкомпании. «Центрэнерго» прибавила 2,00%, «Захидэнерго» - 1,63%. Также существенно повысились котировки «Мотор Сичи» (+1,49%). В свою очередь, бумаги горно-металлургического сектора частично отыграли потери прошлой торговой сессии. На позитивной территории завершились торги акциями банковского сектора.

Индекс ПФТС по итогам сессии 3 марта повысился на 0,94% – до 1 113,69 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,66% – до 2834,39 пункта.

По мнению И.Звягинцевой, рост крупнейшей экономики мира (американской) получил 3 марта дополнительное и весомое подтверждение. Американский фондовый рынок в этот день существенно вырос благодаря публикации хороших макроэкономических данных и небольшому снижению цен на нефть. Данные по рынку труда США обеспечили сильный рост индексов с открытия. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 20 тыс. – до 368 тыс., что явилось минимальным значением за последние два с половиной года. При этом консенсус-прогноз рынка предполагал рост числа заявок на 10 тыс. Индекс производственной активности в сфере услуг США (ISM) вырос в феврале до 59,7% по сравнению с 54,9% в январе. Последнее значение индекса стало максимумом с августа 2005 года.

Как отметила И.Звягинцева, 3 марта индекс S&P 500 увеличился на 1,7%, поднявшись на уровень 1331 пункт. Индекс DJIA вырос на 1,6% – до 12 258 пунктов, показав лучший результат за день с 1 декабря прошлого года. Акции Intel и IBM показали самые высокие результаты среди ценных бумаг, входящих в состав индекса DJIA. На европейском рынке в рост был более скромным. Индекс DJ Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% – до 284 пунктов. FTSE 100 увеличился на 1,5%, остановившись на отметке 6005 пунктов. Французский CAC 40 вырос на 0,7% – до 4061 пункт, DAX – на 0,6%, до 7226 пунктов.

Украинские фондовые площадки 4 марта продемонстрировали незначительное разнонаправленное движение. Индекс ПФТС повысился на 0,06% – до 1 114,35 пункта. В свою очередь, индекс Украинской биржи снизился на 0,17% – до 2829,70 пункта. При этом международные рынки снова вернулись к нисходящему тренду на фоне тревожных сообщений из Ливии.

Снижение глобальных индексов продолжилось 7 марта. Но уже 8 марта мировые рынки вернулись на положительную территорию в связи с планами стран-членов ОПЕК увеличить добычу нефти. На этом фоне снизились опасения инвесторов относительно энергетических проблем. Однако долгосрочность восходящего тренда на фондовых рынках весьма сомнительна. Слишком уж сложная ситуация в Ливии, и нынешние, а также грядущие проблемы, связанные с ней, вовсе не ограничены нефтью…

Олег Коберник (УНИАН)