"Ощадбанк" разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн. долл.

"Ощадбанк" разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. дол. под 8,25% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, которое было обнародовано 4 марта.

Бумаги были выпущены компанией SSB No. 1PLC и размещены 1 марта 2011 года.

Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску еврооблигаций "Ощадбанка" долгосрочный рейтинг В2 со стабильным прогнозом. Рейтинг В присвоен также международным рейтинговым агентством Fitch. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

Выпуск, лид-менеджерами которого выступили Credit Suisse и Morgan Stanley, был проведен в течение одного дня, с установлением конечной цены через несколько часов после объявления его условий.

Книга заявок на приобретение бондов составляла около 1,2 млрд. долл. при участии более 100 инвесторов.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.