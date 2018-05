Мировые фондовые индексы возобновили рост - эксперты

Мировые фондовые индексы во вторник, 8 марта, возобновили рост.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, американский индекс DJIA во вторник вырос на 1% до 12 214 пунктов, S&P 500 увеличился на 0,9% до 1 322 пунктов. В частности, инвесторы активно скупали акции банков Bank of America, American Express & Co, and J.P.Morgan Chase & Co.

Как отметила И.ЗВЯГИНЦЕВА, в понедельник агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Греции на три шага и заявило, что в дальнейшем возможны дополнительные ухудшения оценки кредитоспособности страны. «Это возродило опасения мировых инвесторов относительно нового витка кризиса суверенных долгов в Европе», - считает аналитик.