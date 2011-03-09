Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 марта, снизился на 1,76% – до 1 094,71 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 460 млн. 860 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,29% – до 2797,21 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 211 млн. 261 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 366 тыс. грн.