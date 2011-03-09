Падение на Украинской бирже происходило на фоне снижения мировых площадок - эксперт

На Украинской бирже в среду, 9 марта, наблюдалось падение, которое происходило на фоне снижения котировок на мировых фондовых площадках.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, в связи со снижением мировых цен на металлы котировки металлургических компаний на Украинской бирже в среду пострадали больше всего. Бумаги «Азовстали» и Енакиевского металлургического завода подешевели на 3,8% каждая. Акции «Богдан Моторс» упали на 3,4%. При этом «Укрсоцбанку» и Северному ГОКу удалось вырасти на фоне падающего рынка - на 0,4% и 0,3% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 марта, снизился на 1,76% – до 1 094,71 пункта. Общий объем торгов составил 460 млн. 860 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,29% – до 2797,21 пункта. Общий объем торгов составил 211 млн. 261 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 366 тыс. грн.