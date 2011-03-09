Внешние и внутренние факторы будут стимулировать продажи украинских акций - эксперт

Новая волна напряженности в Арабских странах, вызвавшая возобновление ценового ралли на нефтяных биржах, а также перекупленность отечественных акций продолжат негативное влияние на украинский фондовый рынок, стимулируя продажи.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

Он отметил, что первый день новой торговой недели на Украинской бирже закончился снижением. Открытие сессии в среду, 9 марта, прошло в негативном ключе при низкой активности участников рынка. Неоднозначная ситуация, царившая на ведущих мировых площадках, вынуждала инвесторов занять выжидательную позицию. На европейских рынках наблюдалась смешанная динамика. Положительная статистика по динамике промышленного производства в Германии за январь (+1,8% против ожиданий +1,7%), а также заявления из Саудовской Аравии о достаточности свободных мощностей для закрытия дефицита нефти не смогли вселить в участников рынка уверенности, достаточной для активизации покупок.

По словам аналитика, вторая половина торговой сессии характеризовалась дальнейшим падением индекса Украинской биржи из-за ухудшения внешнего фона. Новый виток напряженности в Северной Африке, вызванный возобновлением беспорядков в Египте, возобновил ралли на рынках нефти, что вывело индексы мировых площадок в отрицательную зону.

С.БЕЛЯСОВ сообщил, что из ликвидных бумаг ростом котировок в среду завершились торги по акциям Крюковского ВСЗ (+0,43%), «Укрсоцбанка» (+0,38%) и Северного ГОКа (+0,34%). Рост акций «Укрсоцбанка» явился отражением тенденции роста бумаг финансовых учреждений на мировых фондовых площадках. Положительная динамика Крюковского ВСЗ обусловлена повышением объема производства грузовых вагонов за январь-февраль на 44% до 1670 единиц. При сохранении данной динамики компания произведет более 10 тыс. вагонов, что на 10% выше уровня 2010 года.

По информации аналитика, на уровне закрытия предыдущей сессии завершились торги по акциям «Укрнафты». По остальным бумагам фиксировалось снижение котировок. Наименьшее снижение было отмечено по акциям «Захидэнерго» (-0,24%) и «Райффайзен банка Аваль» (-0,68%). В аутсайдерах торгового дня оказались акции металлургов во главе с «Азовсталью» (-3,78%) и Енакиевским метзаводом (-3,76%) на фоне слабых финансовых результатов по итогам 2010 года.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 марта, снизился на 1,76% – до 1 094,71 пункта. Общий объем торгов составил 460 млн. 860 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,29% – до 2797,21 пункта. Общий объем торгов составил 211 млн. 261 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 366 тыс. грн.