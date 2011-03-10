Ливия остается в основном фокусе фондового рынка - эксперты

Торги акциями в Европе и США в среду, 9 марта, проходили с негативной динамикой индексов на фоне кризиса в Ливии, который в свою очередь продолжает влиять на рост цен на нефть.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, Ливия остается в основном фокусе фондового рынка, несмотря на хорошие новости из корпоративного сектора США, где Bank of America сообщил о планах увеличения дивидендов и хорошем долгосрочном прогнозе. Сегодня будут опубликованы данные по балансу внешней торговли Германии за январь, а также число первичных обращений за пособием по безработице за неделю и данные о балансе федерального бюджета в США.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в среду закрылись снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (14,6 млн. грн.) и «Укртелеком» (13 млн. грн.). Практически все бумаги индексной корзины просели на более чем 1%. Среди них лучше рынка выглядел «Укрсоцбанк» (+0,38%). Наибольшее снижение было зафиксировано по акциям «Азовстали» (-3,78%), Енакиевского метзавода (-3,78%) и Алческого меткомбината (-2,16%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 марта, снизился на 1,76% – до 1 094,71 пункта. Общий объем торгов составил 460 млн. 860 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,29% – до 2797,21 пункта. Общий объем торгов составил 211 млн. 261 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 366 тыс. грн.