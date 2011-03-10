Эксперты: бумаги металлургических компаний в среду показали значительное падение

Значительное падение стоимости на Украинской бирже в среду, 9 марта, наблюдалось по ценным бумагам металлургических компаний.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, «Азовсталь» на Украинской бирже в среду потеряла 3,78%, Eнакиевский метзавод - 3,76%, Aлчевский меткомбинат - 2,16%. Ощутимо просели котировки у коксохимических предприятий (Авдеевский КХЗ упал на 1,43%, Ясиновский КХЗ – на 1,11%), «Укртелекома» (1,94%), «Мотор Сичи» (1,9%) и «Центрэнерго» (-1,87%).

Аналитики отмечают, что по акциям «Захидэнерго» (-0,24%) и «Райффайзен банка Аваль» (-0,68%) в среду спад был незначительным. Не изменилась стоимость бумаг «Укрнафты», а «Укрсоцбанк» (+0,38%) сумел завершить торги на позитивной территории.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 марта, снизился на 1,76% – до 1 094,71 пункта. Общий объем торгов составил 460 млн. 860 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,29% – до 2797,21 пункта. Общий объем торгов составил 211 млн. 261 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 366 тыс. грн.