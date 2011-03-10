На фондовых рынках воцарился осторожный пессимизм, грозящий перерости в коррекцию - эксперт

На мировых фондовых рынках воцарился осторожный пессимизм, грозящий перерости в новую коррекцию.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что S&P 500 в среду, 9 марта, потерял 0,1%, опустившись до 1 320 пунктов. DJIA смог остаться стабильным и закрылся на уровне 12 213 пунктов. Nasdaq потерял 0,5%, сократившись до 2 752 пунктов. Европейские рынки также пребывали в плохом настроении. Индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 упал на 0,2% до 281 пункта, FTSE 100 потерял 0,6%, закрывшись на отметке 5 937 пунктов. Плохой результат показал и немецкий DAX, опустившийся на 0,5% до 7 132 пунктов.

По словам аналитика, в феврале 2011 года Китай зафиксировал самый крупный торговый дефицит за последние семь лет. На смену январскому профициту внешней торговли в 6,5 млрд. долларов пришел февральский дефицит в 7,3 млрд. долларов. «С одной стороны, активный рост импорта свидетельствует об устойчивости спроса в Поднебесной. С другой стороны, вялая динамика экспорта указывает на возможные проблемы со спросом в других странах мира. К тому же появление такого крупного дефицита внешней торговли может прервать ревальвацию юаня, что чревато обострением критики Китая со стороны развитых стран и возобновлением разговоров об экономических санкциях. Впрочем, это всего лишь данные за отдельно взятый месяц, а ситуация по итогам января-февраля 2011 года выглядит не так драматично», - считает И.ЗВЯГИНЦЕВА.

Аналитик также сообщила что вслед за Грецией агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Испании на один шаг (с Аа1 до Аа2) и присвоило новому рейтингу прогноз «негативный». Это усилило опасения инвесторов относительно нового витка долгового кризиса в Европе.