Все украинские компании на международных биржах вчера понесли потери - эксперты

Все украинские компании, торгующиеся на международных фондовых площадках, завершили вчерашннюю сессию с потерями.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в среду, 9 марта, резко снизились котировки Cadogan Petroleum (-8,01%). Подешевели также бумаги Regal Petroleum (-1,23%) и JKX Oil & Gas (-0,81%). С очередным падением цены акций столкнулась компания Ferrexpo (-3,72%), тогда как результат «Мироновского хлебопродукта» (-0,05%) оказался лишь незначительно ниже нулевой отметки.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в среду, после периода внушительного роста, значительно снизилась стоимость акций «Астарты» (-6,39%). Довольно существенно просели бумаги «Кернела» (-1,33%). В то же время, котировки «Агротона» (-0,24%) просели незначительно.