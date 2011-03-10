Кабмин утвердил финплан ГИУ на этот год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на текущий год.

Соответствующее распоряжение (№170 от 9 марта т.г.) размещено на сайте правительства. При этом сам финплан, который является дополнением к оригиналу распоряжения, не опубликован.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.