Украинский рынок акций сегодня пребывал под влиянием пессимизма мировых бирж - эксперт

Украинский рынок акций сегодня пребывал под влиянием пессимистических настроений на мировых биржах и провел день в нисходящем тренде.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, индекс Украинской биржи сегодня упал на 2,3%, опустившись до отметки 2 734 пунктов. Ликвидные акции подешевели на 1-4%. При этом наиболее активно падали котировки металлургических компаний. Алчевский металлургический комбинат потерял 4,6%, а Енакиевский металлургический завод - 3,7%.

Как отметила аналитик, среди акций второго эшелона на Украинской бирже сегодня «Шахтоуправление «Покровское» и Полтавский ГОК подешевели сильнее всего, упав на 5,8% и 5,6% соответственно.