Правительство утвердило план мер по созданию центрального депозитария
Кабинет министров Украины утвердил план по созданию центрального депозитария.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Национального депозитария Украины Владимир УЛЬЯНОВ.
В частности, по его словам, данным планом предусматривается внесение изменений в законодательство относительно передачи на обслуживание в Национальной депозитарий Украины государственных ценных бумаг; проведение собрания акционеров НДУ, на котором планируется внести изменения в устав депозитария и назначить руководящий орган; выполнение закона о депозитарной системе и обеспечение НДУ собственным помещением; принятие практических мер по передаче в НДУ государственных ценных бумаг; принятие закона о национальной депозитарной системе, в котором будут уточнены все функции центрального депозитария, а также депозитария, который будет заниматься расчетно-клиринговой деятельностью.
"Наша позиция заключается в том, что де-юре Национальный депозитарий уже существует и мы создаем возможности, чтобы он функционировал как центральный депозитарий", - отметил глава наблюдательного совета НДУ Виктор ИВЧЕНКО. "Для этого у него должны быть активы, поскольку, не имея гарантированных доходов, он не сможет выполнять свои функции системного администратора. Для этого он также должен иметь соответствующие технологии, которые должны постоянно совершенствоваться", - сказал он. И добавил, что передача активов НБУ Национальному депозитарию будет завершена, скорее всего, до конца текущего года.
Комментируя вопрос журналиста о привлечении к созданию центрального депозитария "Всеукраинского депозитария ценных бумаг" (ВДЦБ), В.ИВЧЕНКО отметил, что в данном случае необходимо закончить создание в Украине полноценного расчетно-клирингового депозитария. Именно для этих целей, по его словам, и был создан при участии правительства США "Межрегиональный фондовый союз", правопреемником которого является ВДЦБ. "Так пусть он (ВДЦБ) и занимается своей работой", - отметил В.ИВЧЕНКО.
Напомним, ранее глава наблюдательного совета ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" Василий РОГОВОЙ заявил, что решение о создании центрального депозитария на базе НДУ и депозитария Национального банка Украины было принято кулуарно и не отвечает интересам действующих на рынке субъектов. В.РОГОВОЙ также сообщил, что это поручение издано премьер-министром на основании служебной записки главы наблюдательного совета НДУ Владимира ИВЧЕНКО. По его словам, выходом из создавшейся ситуации может стать публичное создание центрального депозитария с привлечением всех заинтересованных сторон.
Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство, 1,4% принадлежат около двадцати юридическим лицам, 6% принадлежат дочерней компании "Смарт-групп", еще 6% - компаниям, подконтрольным В.ИВЧЕНКО.
Депозитарий Национального банка Украины является структурным подразделением НБУ, осуществляет обслуживание размещения и оборота государственных ценных бумаг.
ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 г. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).