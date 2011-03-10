Украинский фондовый рынок сегодня показал значительное падение
19:37, 10 марта 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 марта, снизился на 2% – до 1 072,78 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 142 млн. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,27% – до 2733,83 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 264 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 882 тыс. грн.
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