Украинский фондовый рынок сегодня показал значительное падение

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 марта, снизился на 2% – до 1 072,78 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 142 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,27% – до 2733,83 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 264 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 882 тыс. грн.