С приходом новой власти рейдерских захватов стало не меньше, но они ушли в тень – эксперты

С приходом новой власти рейдерских захватов стало не меньше, но они ушли в тень.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказали эксперты в опросе института относительно того, как изменилась специфика корпоративных конфликтов, в частности рейдерских захватов, в Украине за последний год, какие сферы украинской экономики в 2011 году будут наиболее привлекательными для рейдеров, а также о том, как сегодня наиболее эффективно защитить предприятие от захвата.

Глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ полагает, что количество рейдерских захватов в Украине за последний год существенно не уменьшилось, однако теперь они не имеют такой публичной огласки, как ранее. Народный депутат также отметил, что в Украине принята необходимая законодательная база для эффективной борьбы с рейдерством, однако такая борьба не ведется из-за отсутствия в нашей стране независимой судебной власти. «Отсутствие независимой судебной власти в Украине является одной из главных проблем не только для борьбы с рейдерством, но и для борьбы с коррупцией», - сказал В.ШВЕЦ.

Директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей СЕМИДИДЬКО также считает, что корпоративные конфликты, в частности рейдерские атаки, на данный момент переходят в непубличную плоскость. «Захваты предприятий осуществляются с использованием прокуратуры и правоохранительных органов», – заявил он.

По словам эксперта, против собственника предприятия, как правило, возбуждается уголовное дело, после чего владельца вызывают в правоохранительные органы, где предлагают закрыть уголовное дело в обмен на передачу корпоративных прав на предприятие в пользу конкретного заказчика.

А.СЕМИДИДЬКО также обратил внимание на то, что в связи с возможной отменой моратория на продажу земли следует ожидать всплеска рейдерских атак в сельскохозяйственном секторе экономики. «Острие корпоративных захватов и получение контроля над предприятиями все-таки следует ждать уже в аграрной сфере. Это будет тренд ближайших двух лет», - считает он.

По мнению эксперта, наиболее эффективным способом защиты активов на данный момент является продажа или передача в залог акций предприятия на определенных (скрытых) условиях дружественному банку или инвестиционному фонду. При этом желательно, чтобы дружественное финансовое учреждение имело иностранный капитал. «Нападение на собственность иностранного инвестора звучит более грубо и влечет за собой обращение к Президенту, придачу публичности на международной арене; это удар по имиджу нападающей стороны», - сказал А.СЕМИДИДЬКО.

Председатель правления общественной организации «Антирейдерское движение» Юрий КРАВЕЦ заявил, что с приходом новой власти изменились формы рейдерских атак. «До того как Виктора ЯНУКОВИЧА избрали Президентом, использовалась следующая тактика: 99% крупных и средних захватов осуществлялись через решения судов. После президентских выборов передел собственности идет по тому принципу, как это происходило с «Седьмым километром» (ООО «Промтоварный рынок» - один из крупнейших промышленных рынков в Украине): в течение 10 минут объяснили людям что и как, и предприятие было отобрано. Сегодня идет давление через правоохранительные органы. Нет судебного беспредела – есть беспредел правоохранительный. Правоохранители стали выполнять функцию рэкета для давления на собственников», - заявил Ю.КРАВЕЦ. При этом он отметил, что методы борьбы с рейдерами не изменились: «Это те же суды, те же жалобы, те же PR-технологии».

Директор ООО «Научно-производственное предприятие «Сатурн» Владимир ЧМИЛЬ считает, что выиграть корпоративный конфликт можно, только обнародовав попытку рейдерского захвата. «Если все-таки выиграть у них информационную войну в СМИ, тогда у них можно выиграть. Однако практически невозможно выиграть, если вести «подковерную» борьбу, учитывая, что в этих делах, как правило, задействованы государственные структуры, судебные инстанции. Не бывает рейдерства без участия либо МВД, либо прокуратуры, либо судов. А бороться с государственной машиной очень сложно», - сказал он.

В Институте Горшенина также сообщают, что во вторник, 15 марта, в 11.00 в институте состоится круглый стол на тему: "Корпоративные конфликты в Украине".