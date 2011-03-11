Эксперты: на фондовых рынках может произойти еще более существенное снижение

Если в дальнейшем ситуация на мировом рынке нефти не стабилизируется, то произойдет еще более существенное снижение как на локальном, так и на внешних фондовых рынках.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, давление на украинский рынок акций в четверг, 10 марта, было усилено негативной динамикой на мировых площадках и макроэкономической статистикой из США. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 397 тыс. против прогнозируемых 378 тыс. Влияние на рынок отакже казали неразрешенные проблемы на Ближнем Востоке, вследствие чего мировые цены на нефть взлетели до рекордных отметок.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые площадки в четверг закрылись снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (18,8 млн. грн.). Глобальные распродажи наблюдались по всем секторам, а больше всего потерял металлургический сектор. Также показали существенное снижение акции «Мотор Сичи» (-3,37%), «Укрсоцбанка» (-2,93%) и «Райффайзен банка Аваль» (-3,41%).

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в Германии за февраль. Помимо этого, в США выйдут данные о розничных продажах за февраль и индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичиган за март.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 марта, снизился на 2% – до 1 072,78 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,27% – до 2733,83 пункта. Общий объем торгов составил 264 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 882 тыс. грн.