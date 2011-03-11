Украинские фондовые рынки в очередной раз оказались во власти продавцов - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 10 марта, в очередной раз оказались во власти продавцов.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, вторую сессию кряду значительные потери понесли металлургические компании. Алчевский меткомбинат упал на 4,56%, Eнакиевский метзавод – на 3,68%, «Азовсталь» - на 2,85%. Внушительное падение котировок продемонстрировали представители банковского сектора («Райффайзен банк Аваль» опустился на 3,41%, «Укрсоцбанк» - на 2,93%) и «Мотор Сич» (-3,37%).

По информации аналитиков, сравнительно меньшее, но также довольно значительное снижение в четверг наблюдалось по акциям «Укртелекома», генерирующих компаний и коксохимических предприятий. Так, «Укртелеком» упал на 2,44%, «Захидэнерго» - на 2,9%, «Центрэнерго» - на 2,14%, Ясиновский КХЗ - на 2,03%, Aвдеевский КХЗ – на 1,95%. Наименее ощутимые потери понесла «Укрнафта» (-0,94%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 марта, снизился на 2% – до 1 072,78 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,27% – до 2733,83 пункта. Общий объем торгов составил 264 млн. 909 тыс. грн., из них на срочном рынке – 83 млн. 882 тыс. грн.