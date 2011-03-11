Мировые фондовые биржи в четверг зафиксировали резкое падение - эксперт

Мировые фондовые биржи в четверг, 10 марта, зафиксировали резкое падение.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, американский индекс DJIA в четверг потерял 1,9%, снизившись до 11 985 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 1,8%, завершив день с результатом 1 295 пунктов. В свою очередь, идекс DJIA впервые с конца января опустился ниже отметки в 12 000 пунктов. Рынок пребывал под влиянием тревожных новостей: разгон демонстрации шиитов в Саудовской Аравии, понижение кредитного рейтинга Испании, а также новые торговые показатели Китая и разочаровывающие данные с рынка труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США в течение прошлой недели неожиданно возросло на 26 тыс. до 397 тыс. При этом рынок ожидал намного более скромного увеличения - до 378 тыс.

Как отметила И.ЗВЯГИНЦЕВА, настроения на европейских биржах в четверг также были пессимистичными. Индекс FTSE 100 снизился на 1,55% до 5 845 пунктов, CAC 40 – на 0,8%, до 3 964 пунктов, DAX – на 1%, до 7 063.

Аналитик подчеркнула, что землетрясение магнитудой 8,9 балла по шкале Рихтера на северо-востоке Японии поспособствовало обвалу индекса Nikkei на 1,7% до отметки 10 254 пунктов. Это самое сильное землетрясение в стране с 1995 года, когда землетрясение в Кобе стало причиной сильного падения фондовых рынков.