«Укртелеком» продан

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня, 11 марта, подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком», передает корреспондент УНИАН.

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что всего на 75 млн. грн. больше, его стартовой цены.

Договор подписали председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО, а также уполномоченное лицо ООО «ЕСУ» Вольфганг ХЕРИТШ.

По информации ФГИУ, покупатель уже внес в качестве гарантийного взноса за госпакет акций «Укртелекома» 1 млрд. грн.

По словам А. РЯБЧЕНКО, в соответствии с действующим законодательством покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы в 9 млрд. 575,1 млн. грн. и на протяжении еще 30 дней - вторую часть.

Он также отметил, что концерн EPIC планирует дать отдельную пресс-конференцию, на которой сообщит о своих планах по развитию компании.

В целом, по словам председателя ФГИУ, при разработке инвестобязательств были учтены пожелания всех заинтересованных сторон, а также положения коллективного договора предприятия на 2006-2011 годы. В частности, инвестобязательствами предусматривается финансирование в полном объеме обязательств и льгот, предусмотренных коллективным договором на 2006-2011 годы, сохранение учетной численности работников на протяжении шести месяцев с даты подписания договора купли-продажи и пр.

А.РЯБЧЕНКО также сообщил, что инвестобязательствами предусматривается финансировании инвестором создания отдельной от приватизированного предприятия системы государственной спецсвязи, а также, пока данная система не будет создана, обеспечение ее функционирования в составе «Укртелекома».

По оценке председателя ФГИУ, затраты на создание отдельной системы спецсвязи и обеспечение ее функционирования составят для инвестора примерно 200 млн. долл.

На сегодня задолженность «Укртелекома» по взятому ранее синдицированному кредиту составляет 160 млн. долл. Его кредиторская задолженность по состоянию на сегодня составляет 3 млрд. 700 млн. грн., сообщил А.РЯБЧЕНКО. Обязанности по выплатам данных кредитов после подписания договора купли-продажи переходят к новым собственникам «Укртелекома».

Говоря о том, насколько успешной была приватизация «Укртелекома», А.РЯБЧЕНКО отметил, что если бы данная продажа состоялась через год, то «мы бы продали его дешевле».

По словам председателя ФГИУ, «наша позиция была проста: мы хотели, чтобы приватизация «Укртелекома» была завершена».

Напомним, согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ», как единственному участнику конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком», с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря 2010 года заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании «ЕСУ» (ESU), являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелекома» составила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превысила стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» всего на 75 млн. грн.

Управляющий партнера компании EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider), ранее заявил, что его концерн не действует в интересах представителей крупного украинского капитала. Он также отметил, что инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора. При этом он сообщил, что основной целью компании, как финансового инвестора, является реструктуризация компании для дальнейшей перепродажи.

По мнению ряда украинских экспертов, «Укртелеком» может быть перепродан через пару лет после его приватизации по цене в несколько раз выше той, по которой он был приватизирован.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.