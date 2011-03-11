Акции украинских компаний на международных площадках продолжили спад - эксперты

Акции украинских компаний, котирующиеся на международных площадках, продолжили спад.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг, 10 марта, Cadogan Petroleum (-5,46%) и JKX Oil & Gas (-1,57%) продолжили свою негативную динамику. В то же время, стоимость акций Regal Petroleum не изменилась. Вновь существенно снизились котировки Ferrexpo (-2,77%), а стоимость бумаг «Мироновского хлебопродукта» (-0,46%) просела немного ниже нулевой отметки.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в четверг обвалились акции «Астарты» (-10,41%) на фоне новости о продаже главой совета директоров компании Валерием КОРОТКОВЫМ 1,5 млн. акций, что снизило его долю в компании до 26%. Умеренно снизились котировки «Агротона» (-1,84%) и «Кернела» (-0,49%).