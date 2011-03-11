Акции «Астарты» подешевели более чем на 10%

Варшава. Бумаги украинского агропромышленного холдинга «Астарта» на Варшавской фондовой бирже на фоне новости о продаже акций совладельцем компании подешевели в четверг с 89,9 до 80 злотых (1 долл. – 2,9 злотого).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, бумаги компании подешевели более чем на 10% после того, как агентство Reuters сообщило о продаже 6% акций акционером «Астарты» Валерием КОРОТКОВЫМ по цене 80 злотых за штуку.

По данным агентства, которое ссылается на три источника, председатель наблюдательного совета «Астарты» В.КОРОТКОВ продал принадлежащие ему 1,5 млн. акций компании за 43 млн. долл. Его доля в компании сократилась до 26%.

В среду акции «Астарты», которые в январе и феврале достигали рекордной со времени дебюта в 2006 году цены 102 злотых, подешевели на 6%.

«Астарта» подтвердила в рапорте в четверг продажу 1,5 млн. акций принадлежащей В.КОРОТКОВУ компанией Aluxes Holding Limited, сообщив также, что основной акционер компании Виктор ИВАНЧУК через компанию Aluxes Holding Limited сохранил свою долю на уровне 37%.

Количество акций в свободном обороте выросло с 31% до 37%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Астарта» увеличила прибыль на 69% по сравнению с 2009 годом – до 960 млн. грн., а доход – на 59%, до 2,154 млрд. грн.

Справка УНИАН. Капитализация ASTARTA Holding N.V., бумаги которой с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже, на 11 марта т.г. составляет около 770 млн. долл.

Ранее сообщалось, что 40,2% акций компании принадлежат компании Albacon Ventures Limited, 28,8% – Aluxes Holding Limited, 5,2% – Aviva Investors Poland SA, а 25,9% находились в свободном обороте.