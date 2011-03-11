Тимошенко: от приватизации «Укртелекома» бюджет недополучил 3-4 млрд. долл.

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что власть непрозрачно провела приватизацию Общества с ограниченной ответственностью «Укртелеком», в результате чего Государственный бюджет недополучил 3-4 млрд. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня, в знаковый день «годовщины правительства», с честью сдали «Укртелеком».

«С сегодняшнего дня у народа Украины уже «Укртелекома» нет. По моим оценкам, страна от теневой приватизации «Укртелекома» потеряла, как минимум, 3-4 млрд. долларов», - сказала она.

Лидер партии «Батьківщина» убеждена, что «Укртелеком» был продан по стартовой цене по договоренности, и по цену, гораздо ниже реальной.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что о коррупции в Украине можно говорить ежедневно - это касается и “шельфа Черного моря, и земли в Крыму”.

«Но, я думаю, что достаточно скоро у нас будет возможность вернуть все это народу», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Фонд государственного имущества Украины подписал с ООО “ЕСУ”, дочерней компанией австрийского концерна ЕPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ООО “Укртелеком”.

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что на 75 млн. грн. больше его стартовой цены.