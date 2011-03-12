Украинский рынок акций в пятницу находился в пессимистичном настроении - эксперт

Украинский рынок акций в пятницу, 11 марта, находился в пессимистичном настроении на фоне негативного настроя мировых бирж.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что большинство ликвидных акций Украинской биржи в пятницу понесли убытки в 2-3%. «Укрнафта» показала худший результат, снизившись на 4,1%.

По словам аналитика, «Укртелеком» подорожал на 1%, что было обусловлено новостью о том, что Фонд госимущества подписал с компанией ЕСУ договор купли-продажи. Акции Ясиновского коксохимического завода выросли в цене на 1,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 11 марта, снизился на 1,59% – до 1 055,72 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 661 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,85% – до 2683,27 пункта. Общий объем торгов составил 395 млн. 187 тыс. грн., из них на срочном рынке – 135 млн. 634 тыс. грн.