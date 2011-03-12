События в Японии и на Ближнем Востоке вызвали негативные настрой у инвесторов - эксперты

Торги на мировых фондовых рынках в пятницу, 11 марта, проходили на негативной территории на фоне сильнейшего землетрясения в Японии и напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, статистика по США в пятницу была разнонаправленной. Так, розничные продажи в феврале выросли на 1%, что оказалось лучше прогноза аналитиков. В то же время, индекс потребительского доверия, по предварительным данным, в марте составил 68,2 пункта, тогда как аналитики ожидали, что значение индекса составит 76,3 пункта.

Аналитики отмечают, что украинские рынки в пятницу закрылись снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (18,2 млн. грн.). Продажи проходили практически по всем акциям индексной корзины. Исключение составили «Укртелеком» (+1,02%), который закрылся ростом на фоне слухов о проведении IPO в 2014 году, а также Ясиновский коксохим, акции которого выросли на 1.62% без особых объемов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 11 марта, снизился на 1,59% – до 1 055,72 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 661 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,85% – до 2683,27 пункта. Общий объем торгов составил 395 млн. 187 тыс. грн., из них на срочном рынке – 135 млн. 634 тыс. грн.