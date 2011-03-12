Эффект землетрясения в Японии для фондовых рынков не будет длительным - эксперт

Эффект землетрясения в Японии для фондовых рынков не будет иметь длительного характера.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что «последствия землетрясения для глобальной экономики будут умеренными, катастрофа повредит непосредственно восстановлению национальной экономики и приведет к увеличению государственного долга Японии, который и без того значительный - порядка 162% ВВП страны».

По мнению аналитика, накал страстей на Ближнем Востоке и Северной Африке может иметь куда более серьезные последствия для мировой экономики и фондовых рынков в целом.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, текущая неделя для отечественного рынка акций оказалась достаточно негативной. Индекс Украинской биржи потерял порядка 5%. Пик падения рынка пришелся на 10 марта, тогда фондовые индексы США потеряли порядка 1,8%. Это стало максимальным внутридневным снижением с августа прошлого года, а индекс S&P 500 опустился ниже важной психологической отметки 1300 пунктов и 50-ти дневной скользящей средней. «Однако пока это движение нельзя назвать какой-либо глобальной коррекцией, мы видим, что американские индексы вчера, 11 марта, смогли все-таки закрепиться на уровне 1304,28 пункта», - считает аналитик.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, продажи на рынках были спровоцированы негативной статистикой из Китая и Японии, а также снижением агентством Moody`s кредитного рейтинга Испании. Кроме того в среду, 9 марта, Португалия разместила двухлетние гособлигации на один миллиард евро. При этом их доходность существенно выросла по сравнению с предыдущим аукционом - до 5,9% годовых, что усилило опасения инвесторов относительно платежеспособности страны и долговых проблем в еврозоне в целом.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 11 марта, снизился на 1,59% – до 1 055,72 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 661 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,85% – до 2683,27 пункта. Общий объем торгов составил 395 млн. 187 тыс. грн., из них на срочном рынке – 135 млн. 634 тыс. грн.