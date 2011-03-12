Землетрясение в Японии ударило по акциям европейского страхового сектора - эксперт

Причиной пессимизма Европы вчера послужило землетрясение в Японии, которые ударило по акциям страхового сектора.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, европейские фондовые рынки в пятницу были «не в духе» и на закрытии торгов обновили минимумы 2011 года. Индекс FTSE 100 снизился на 0,3% до 5 829 пунктов, французский CAC 40 - на 0,9% до 3 929 пунктов, DAX потерял сразу 1,2%, остановившись на отметке 6 981 пункт.

И.ЗВЯГИНЦЕВА также отметила, что азиатские рынки продолжают реагировать на землетрясение в Японии падением. В частности, Nikkei 225 в пятницу упал на 1,7% до отметки 10 254 пунктов.

По мнению аналитика, «участники торгов на рынке США в пятницу проявили умеренный оптимизм». Индекс DJIA поднялся на 0,5% до 12 044 пунктов, а S&P 500 вырос еще сильнее - на 0,7% до 1 304 пунктов. На американском рынке возобладало мнение о том, что землетрясение в Японии сильно не нарушит мировой рост и даже может обеспечить американские компании заказами, в связи с устранением последствий природной катастрофы.